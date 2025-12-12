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Γι’ αυτό ο Μύθου θα γίνει μεγάλος παίκτης - Τι έκανε μετά το γκολ του ΠΑΟΚ

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Ο ΠΑΟΚ που απέδειξε και στη Βουλγαρία πως είναι μια ομάδα που αρνείται να χάσει, τι χρειάζεται πλέον στην Ευρώπη, και η κίνηση του Ανέστη Μύθου.

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Γι’ αυτό ο Μύθου θα γίνει μεγάλος παίκτης - Τι έκανε μετά το γκολ του ΠΑΟΚ