Ταξίδι στην Ελλάδα για ξένο όνομα του Ολυμπιακού - Όχι σε 15 εκατ.!

Η ομάδα που ήρθε στο Γ. Καραϊσκάκης, οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για να τον δώσουν και οι προσφορές που ήδη έχουν απορριφθεί.

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