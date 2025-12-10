Μεγάλη ελληνική ομάδα μίλησε απευθείας με Σέρχιο Ράμος για Γενάρη!

Η απόφαση του Ισπανού σταρ να επιστρέψει στην Ευρώπη, η αγωνιστική του κατάσταση και γιατί δεν θέλει Σαουδική Αραβία και MLS.

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