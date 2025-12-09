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Ούτε Μουζακίτης ούτε Μαρτίνς, άλλος ο MVP του Ολυμπιακού - Διπλό «ματ» Μεντιλίμπαρ

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Πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «ξεκλείδωσε» το διπλό του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ, ο Ζέλσον Μαρτίνς που σε... τρελαίνει με όσα καλά και ανούσια κάνει στο γήπεδο και οι μηδέν βαθμοί του Άγιαξ, που δίνουν ελπίδες πρόκρισης!

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Ούτε Μουζακίτης ούτε Μαρτίνς, άλλος ο MVP του Ολυμπιακού - Διπλό «ματ» Μεντιλίμπαρ