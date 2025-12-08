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Αποφάσισε ο Φορτούνης για Ολυμπιακό - Τι ισχύει με το συμβόλαιο

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Γιατί βρέθηκε στου Ρέντη ο Κώστας Φορτούνης, πότε θα επιστρέψει στο Λιμάνι, η εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι φήμες για παραμονή στην Αραβία.

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Αποφάσισε ο Φορτούνης για Ολυμπιακό - Τι ισχύει με το συμβόλαιο