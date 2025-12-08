Αποφάσισε ο Φορτούνης για Ολυμπιακό - Τι ισχύει με το συμβόλαιο

Γιατί βρέθηκε στου Ρέντη ο Κώστας Φορτούνης, πότε θα επιστρέψει στο Λιμάνι, η εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι φήμες για παραμονή στην Αραβία.