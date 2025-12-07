Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο πανάκριβος Ουλίσες Γκαρσία για ΑΕΚ 07-12-2025 22:49 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα... σήκωσε μανίκια και αφού "δυνάμωσε" τους συνεργάτες του, ετοιμάζεται για πολύ δυνατές κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τα πρώτα ονόματα που κυκλοφόρησαν! Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Ο “Κρέσπο” και ο “Σορλέν” φωτογραφίζουν την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Θέλει ομάδα-φαβορί για την Euroleague: Ο Μάικ Τζέιμς περιμένει το σωστό νεύμα menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Ο πανάκριβος Ουλίσες Γκαρσία για ΑΕΚ SHARE