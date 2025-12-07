Ο πανάκριβος Ουλίσες Γκαρσία για ΑΕΚ

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα... σήκωσε μανίκια και αφού "δυνάμωσε" τους συνεργάτες του, ετοιμάζεται για πολύ δυνατές κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τα πρώτα ονόματα που κυκλοφόρησαν!

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