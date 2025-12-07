Να τον τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί ο Ολυμπιακός

Για ποιον αξίζει μία υπερβολή στον Ολυμπιακό, ο Στρεφέτσα που θύμισε Όσκαρ Καρντόσο, το λάθος Γιαζίτσι και η εικόνα των Ροντινέι, Μουζακίτη αλλά και τα ερωτηματικά για τον Ποντένσε!

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