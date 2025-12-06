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Συζήτησε με Ολυμπιακό, τον υπέγραψε η ΑΕΚ - Μεγάλη επένδυση Ηλιόπουλου!

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Μετά από εισήγηση και προσωπικές κινήσεις του Χαβιέρ Ριμπάλτα, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία σημαντική κίνηση. 

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Συζήτησε με Ολυμπιακό, τον υπέγραψε η ΑΕΚ - Μεγάλη επένδυση Ηλιόπουλου!