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4 εκατομμύρια ζητούν από Ολυμπιακό για τον… νέο Ροντινέι

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Ηγέτης, καλός με την μπάλα στα πόδια και μαθημένος να κάνει πρωταθληματισμό. Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος άσος που απασχολεί τον Ολυμπιακό ενόψει Ιανουαρίου;

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4 εκατομμύρια ζητούν από Ολυμπιακό για τον… νέο Ροντινέι