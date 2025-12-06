4 εκατομμύρια ζητούν από Ολυμπιακό για τον… νέο Ροντινέι

Ηγέτης, καλός με την μπάλα στα πόδια και μαθημένος να κάνει πρωταθληματισμό. Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος άσος που απασχολεί τον Ολυμπιακό ενόψει Ιανουαρίου;