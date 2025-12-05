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Υπέγραψε τον… επόμενο Μουζακίτη ο Παναθηναϊκός

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Ο νεαρός άσος εντυπωσιάζει με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και τις ηγετικές του ικανότητες. Μάλιστα, ήδη ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αποφασίσει να του δώσει μία ευκαιρία στην πρώτη ομάδα.

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Υπέγραψε τον… επόμενο Μουζακίτη ο Παναθηναϊκός