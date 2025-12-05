Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Υπέγραψε τον… επόμενο Μουζακίτη ο Παναθηναϊκός 05-12-2025 23:20 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο νεαρός άσος εντυπωσιάζει με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και τις ηγετικές του ικανότητες. Μάλιστα, ήδη ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αποφασίσει να του δώσει μία ευκαιρία στην πρώτη ομάδα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Έφυγε νωρίς: Ο αξέχαστος «γίγαντας» που λάτρεψαν οι ΑΕΚτζήδες menshouse.gr Έφτασε στο Νο1 μέσα σε λίγες ώρες: Η νέα σειρά - «κόλλημα» του Netflix που θα δεις σε ένα βράδυ menshouse.gr Αποψιλώνει τη ΝΔ: Τα 21 πρόσωπα που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς στο νέο κόμμα instanews.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές instanews.gr Υπέγραψε τον… επόμενο Μουζακίτη ο Παναθηναϊκός SHARE