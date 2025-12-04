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Υπέρβαση Ολυμπιακού για Τσιμίκα και Έλληνα της Σούπερ Λιγκ!

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Οι αλλαγές στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, η προσπάθεια να έρθουν στου Ρέντη οι καλύτεροι νεαροί Έλληνες παίκτες και τα δύο νέα ονόματα που ενδιαφέρουν, εκτός του Τσιμίκα. 

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Υπέρβαση Ολυμπιακού για Τσιμίκα και Έλληνα της Σούπερ Λιγκ!