Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Το (τεχνολογικό) άλμα του NBA που αλλάζει το παιχνίδι για πάντα 15-11-2025 20:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η αμερικάνικη λίγκα με το νεανικότερο κοινό στις ΗΠΑ χτίζει ένα νέο οικοσύστημα streaming, δεδομένων και καινοτομίας – και δείχνει τον δρόμο σε ολόκληρο τον αθλητισμό. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Τέλος το ξανθό για τη Ράνια Τζίμα - Η αλλαγή στην εικόνα της που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή dailymedia.gr Μήπως κάναμε λάθος με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι; menshouse.gr Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές instanews.gr Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς instanews.gr Ποιας χώρας είναι η ομάδα; Στο απόλυτο κουίζ ποδοσφαίρου το 95% χάνει - Εσύ μπορείς το 10/10; menshouse.gr «Ξανθιά, θέλω να κάνω κάτι δικό μου»: Έτσι άρχισαν όλα… menshouse.gr Στο ρόλο που είχε κόντρα στη Ρεάλ: Ένα σχήμα - φωτιά του ΠΑΟ με Ουναΐ που έχει σκληράδα και ποιότητα menshouse.gr «Για να μην εμφανίζεται οικονομικά αναλφάβητος»: Η γκάφα Τσίπρα που εντόπισε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Το (τεχνολογικό) άλμα του NBA που αλλάζει το παιχνίδι για πάντα SHARE