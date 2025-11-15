Το (τεχνολογικό) άλμα του NBA που αλλάζει το παιχνίδι για πάντα

Η αμερικάνικη λίγκα με το νεανικότερο κοινό στις ΗΠΑ χτίζει ένα νέο οικοσύστημα streaming, δεδομένων και καινοτομίας – και δείχνει τον δρόμο σε ολόκληρο τον αθλητισμό.

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