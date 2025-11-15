Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τον ΠΑΟ: Τι έκανε η Πλατένσε για να αξιοποιήσει τον Ταμπόρδα

Σαν να βλέπεις άλλο παίκτη...

Από τις δέκα μεταγραφές (εξαιρουμένων των δανεικών) που έκανε ο Παναθηναϊκός στο 2025 ακριβότερη όλων ήταν αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα. Οι πράσινοι πλήρωσαν περίπου 4,3 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Αργεντίνου μέσου, ο οποίος όμως δεν έχει δείξει σε καμία περίπτωση τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκε.