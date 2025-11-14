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Λούσιτς σε… τιμή ευκαιρίας ξανά για ΑΕΚ - Τι συμβαίνει με τον Μπρινιόλι!

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Πώς ο 30χρονος άσος έπεσε ξανά στο τραπέζι για την Ένωση, το μέλλον του Αλμπέρτο Μπρινιόλι και ο τρομερός Θωμάς Στρακόσια που δεν «αμφισβητείται» φέτος.

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Λούσιτς σε… τιμή ευκαιρίας ξανά για ΑΕΚ - Τι συμβαίνει με τον Μπρινιόλι!