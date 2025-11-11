Ο Μέσι έκανε... videobombing σε ζευγάρι στη Βαρκελώνη - Τον είδαν ξαφνικά και έμειναν κάγκελο (vid)

Κι εκεί που κάθεσαι να τραβήξεις μια ωραία φωτογραφία ή ένα βίντεο, εμφανίζεται κάποιος στο background και σου καταστρέφει τη στιγμή. Εκτός κι αν αυτός ο κάποιος είναι ο Λιονέλ Μέσι...

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε στη Βαρκελώνη και στο πλαίσιο της επίσκεψής του πήγε μια βόλτα και από το νέο Καμπ Νόου για να τραβήξει φωτογραφίες.

Σε μια από τις βόλτες του στην καταλανική πόλη, πέρασε πίσω από ένα ζευγάρι που τραβούσε ένα ρομαντικό βίντεο με αγκαλιές και λουλούδια.

Πρώτη τον αντιλήφθηκε η κοπέλα και ακολούθησε ο νεαρός και βέβαια σάστισαν με την παρουσία ενός παίκτη που έχει αφήσει εποχή στη Μπαρτσελόνα. Και μπορεί τελικά να τους χάλασε το βίντεο, αλλά τους έκανε μέσα σε ένα βράδυ γνωστούς σε όλο το Χ.