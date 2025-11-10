Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο μικρός του Ολυμπιακού που θα πουληθεί πιο ακριβά από Κωστούλα - Μουζακίτη 10-11-2025 22:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μπορεί οι δύο Έλληνες να είναι τα μεγαλύτερα αστέρια που έβγαλε η ερυθρόλευκη Ακαδημία τα τελευταία χρόνια, όμως στο Λιμάνι περιμένουν πωληση-ρεκόρ από έναν άλλον ποδοσφαιριστή τους. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Πάνω από 13/15, εύγε: Αναγνωρίζεις από μια φωτό 15 ιστορικά πρόσωπα που οι μισοί Έλληνες αγνοούν; menshouse.gr Κίνηση-ματ: Ο νέος ισχυρός άνδρας στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Σηκώνει το γάντι: Η απάντηση Τσίπρα για το ποιος χρηματοδοτεί το νέο του κόμμα instanews.gr Ανώτατου επιπέδου δυσκολίας: Εάν κάνεις πάνω από 7/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι υπερπαίκτης menshouse.gr Είπε τελικά το ναι στον Μητσοτάκη: Ο πασίγνωστος παρουσιαστής που κατεβαίνει υποψήφιος με τη ΝΔ instanews.gr Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Λόγος για να κάνεις συνδρομή: Το Netflix μόλις ανέβασε την πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς menshouse.gr 28 ετών, αγνώριστη: H Ξανθούλα Τζερεφού δεν θυμίζει πλέον σε τίποτα το plus size μοντέλο του GNTM dailymedia.gr Ο μικρός του Ολυμπιακού που θα πουληθεί πιο ακριβά από Κωστούλα - Μουζακίτη SHARE