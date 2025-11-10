Ο μικρός του Ολυμπιακού που θα πουληθεί πιο ακριβά από Κωστούλα - Μουζακίτη

Μπορεί οι δύο Έλληνες να είναι τα μεγαλύτερα αστέρια που έβγαλε η ερυθρόλευκη Ακαδημία τα τελευταία χρόνια, όμως στο Λιμάνι περιμένουν πωληση-ρεκόρ από έναν άλλον ποδοσφαιριστή τους.

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