Εντολή Εντού σε Ολυμπιακό! Φέρνει Ισπανό προπονητή - Νέο μοντέλο στου Ρέντη

Ο Εντού Γκασπάρ αναλαμβάνει δράση και φέρνει νέα δεδομένα στον Ολυμπιακό! Ο Βραζιλιάνο αλλάζει το μοντέλο λειτουργείας στους Ερυθρόλευκους.

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