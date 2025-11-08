MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Απαντήσεις στον Ολυμπιακό για Τζολάκη - "Πρόβλημα" με πανάκριβη μεταγραφή!

0
Η εικόνα του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστ και τι σχολιάζουν στο Λιμάνι, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που ακόμα δεν έχει καταφέρει να... κερδίσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Απαντήσεις στον Ολυμπιακό για Τζολάκη - "Πρόβλημα" με πανάκριβη μεταγραφή!