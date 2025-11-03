Στον… αέρα ξαφνικά προπονητής μεγάλης ελληνικής ομάδας

Προβληματισμός στην διοίκηση με αφορμή την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών. Ήδη υπάρχει λίστα μάλιστα με πιθανούς αντικαταστάτες του!

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.