MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στον… αέρα ξαφνικά προπονητής μεγάλης ελληνικής ομάδας

0
Προβληματισμός στην διοίκηση με αφορμή την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών. Ήδη υπάρχει λίστα μάλιστα με πιθανούς αντικαταστάτες του!

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Στον… αέρα ξαφνικά προπονητής μεγάλης ελληνικής ομάδας