Κοφτές ντρίπλες, σαραντάρες μπαλιές: Το 10άρι του μέλλοντος που ανέδειξε ο Μπένγκστον αναγκάστηκε να κόψει την μπάλα στα 26 του

Και ο λόγος δεν ήταν οικονομικός- κάθε άλλο!

Το 1986 την καγκελόπορτα των εγκαταστάσεων της Παιανίας περνά ένα ψηλόλιγνο παιδί με φουντωτό μαλλί. Ο Παναθηναϊκός μόλις είχε κατακτήσει το νταμπλ στην Ελλάδα και κάτι παραπάνω από ένα χρόνο πριν είχε φτάσει να διεκδικεί το Κύπελλο Πρωταθλητριών, σταματώντας μόνο στα ημιτελικά, όπου το εμπόδιο της Λίβερπουλ του στέρησε έναν δεύτερο τελικό...