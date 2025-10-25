MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έκπληξη Μεντιλίμπαρ στην 11αδα, φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός - Το φαβορί για αντι-Ζέλσον

0
Η ανησυχία για την κατάσταση του Τσικίνιο και πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται να... αιφνιδιάσει τον Μάρκο Νίκολιτς και να καλύψει τις απουσίες του Ολυμπιακού.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Έκπληξη Μεντιλίμπαρ στην 11αδα, φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός - Το φαβορί για αντι-Ζέλσον