Έκπληξη Μεντιλίμπαρ στην 11αδα, φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός - Το φαβορί για αντι-Ζέλσον

Η ανησυχία για την κατάσταση του Τσικίνιο και πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται να... αιφνιδιάσει τον Μάρκο Νίκολιτς και να καλύψει τις απουσίες του Ολυμπιακού.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.