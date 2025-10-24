Ζήτησε μεταγραφή στην Ελλάδα ο Λιβάι Γκαρσία - Δεν έρχεται στην ΑΕΚ!

Γιατί θέλει να φύγει από τη Ρωσία, τι ζητάει η Σπαρτάκ και πού μπορεί να βρίσκεται σε δύο μήνες ο πρώην επιθετικός της Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ