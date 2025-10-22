MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ομάδα Σούπερ Λιγκ για Κόντη

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Αν και εφόσον δεν δεχτεί να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό ως βοηθός του Μπενίτεθ και... κυκλοφορεί ελεύθερος στην πιάτσα, δεν θα αργήσει να βρει ομάδα ο Χρήστος Κόμτης.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Ομάδα Σούπερ Λιγκ για Κόντη