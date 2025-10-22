Ο Νίκολιτς αγνοεί τον παίκτη που μπορεί να του λύσει το πρόβλημα στο 6

Ίσως έφτασε η ώρα να αναθεωρήσει...

Για ώρα για σκληρές και δύσκολες αποφάσεις έκανε λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ανάμεσα σε αυτές ίσως είναι μία που σχετίζεται με τον ίδιο και την διαδικασία αυτοκριτικής σχετικά με αποφάσεις για παίκτες που παίρνουν σωρηδόν ευκαιρίες, αλλά τις σπαταλούν, και άλλους που παραμένουν εκτός πλάνων.