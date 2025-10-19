MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τι πρέπει να αλλάξει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και η περίπτωση Ταμπόρδα

0
Η πρώτη… αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ μόλις μπει στο Κορωπί, πώς ο Παναθηναϊκός γκέλαρε σε ένα δικό του παιχνίδι και η απουσία του Βισέντε Ταμπόρδα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Τι πρέπει να αλλάξει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και η περίπτωση Ταμπόρδα