«Eτσι θα πάρει την κούπα ο Παναθηναϊκός - Με… Καλαϊτζάκη» (Vid)

Γιατί είναι ματς-ορόσημο για το Τριφύλλι αυτό κόντρα στην Εφές και γιατί η σημερινή του εμφάνιση πρέπει να είναι... οδηγός για όλα τη χρονιά, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης!

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ