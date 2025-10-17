MENU
Απάντηση Ολυμπιακού για Τετέι - Αγοράζει παίκτη εκατομμυρίου από Ελλάδα!

Ο Παναθηναϊκός με μία τεράστια επένδυση έκλεισε «πακέτο» τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη από την Κηφισιά, όμως και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφή παίκτη που ξεχωρίζει στη Σούπερ Λιγκ και κοστολογείται πολύ ακριβά.

