Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μεγάλη ελληνική ομάδα για Κατσέρη

0
Ο 24χρονος Έλληνας δεξιός μπακ χαφ της Λοριάν (αγορά 2.4 εκατ. από την ιταλική Καταντζάρο) έχει φαν κλαμπ σε Σουπερλιγκάτη ΠΑΕ.

