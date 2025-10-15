Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μεγάλη ελληνική ομάδα για Κατσέρη 15-10-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο 24χρονος Έλληνας δεξιός μπακ χαφ της Λοριάν (αγορά 2.4 εκατ. από την ιταλική Καταντζάρο) έχει φαν κλαμπ σε Σουπερλιγκάτη ΠΑΕ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 35.285 υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ του: Πόσα λεφτά έδωσε φέτος σε κάθε εργαζόμενό του ο Μάκης Σκλαβενίτης instanews.gr Καταιγίδα στον ΣΚΑΪ: Τρομερές κατηγορίες για mobbing από την Ευλαμπία Ρέβη dailymedia.gr Για όλα τα γούστα: Οι 8 παίκτες απ’ το NBA που αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι, βγαίνουν στην αγορά της Euroleague menshouse.gr Τεράστιες διαφορές με την Ελλάδα: Ποιο επάγγελμα δίνει σχεδόν 5000 ευρώ το μήνα στην Κύπρο menshouse.gr Ο Ιβάν βλέπει το μέλλον: Οι 4 παίκτες της Εθνικής U21 που είναι θέμα χρόνου να κληθούν στην ανδρών menshouse.gr Ζόρια στο «Καλημέρα Ελλάδα»: Απολύθηκε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής dailymedia.gr Η απόλυτη ανατροπή: Ανακοινώνει δώρο Χριστουγέννων ο Μητσοτάκης instanews.gr Πέδρο Μαρτίνς: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του περιζήτητου Πορτογάλου κόουτς menshouse.gr Μεγάλη ελληνική ομάδα για Κατσέρη SHARE