Έρχεται μεγάλη πρόταση για Ελ Κααμπί

Πώς ο Ολυμπιακός πρόλαβε και απέσπασε την υπογραφή του Σιπιόνι και γιατί μπορεί να φέρει άμεσα πολλά εκατομμύρια και η έντονη φημολογία για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.