MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Από το MLS το νέο «6αρι» της Εθνικής Ελλάδας

ΟΜΑΔΕΣ
0
Πώς θα λύσει το τεράστιο πρόβλημα στα χαφ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη νέα Εθνική, τα ονόματα που θα ανανεώσουν το ρόστερ και οι αλλαγές που θα γίνουν σε κάθε γραμμή.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Από το MLS το νέο «6αρι» της Εθνικής Ελλάδας