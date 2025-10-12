Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (vid)

Όλα, μα όλα, μα όλα τα μάτια πάνω του. Και δικαίως...

Όταν ήταν στα 15, οι Ακαδημίες των Άρσεναλ, Τότεναλ, Μίλγουολ τον είχαν απορρίψει και πέρασε από το μυαλό του να το κόψει. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Ντέιβ Χόκαντεϊ, ο προπονητής που τον έπεισε να συνεχίσει και να γραφτεί στην Ακαδημία του, πρέπει να νιώθει ότι ξέρει έναν τόνο μπάλα. Γιατί εκείνος ο πιτσιρικάς, εξελίχθηκε στο Νο1 θέμα συζήτησης στην Premier League...