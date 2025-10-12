Όταν ήταν στα 15, οι Ακαδημίες των Άρσεναλ, Τότεναλ, Μίλγουολ τον είχαν απορρίψει και πέρασε από το μυαλό του να το κόψει. Δέκα χρόνια αργότερα, ο Ντέιβ Χόκαντεϊ, ο προπονητής που τον έπεισε να συνεχίσει και να γραφτεί στην Ακαδημία του, πρέπει να νιώθει ότι ξέρει έναν τόνο μπάλα. Γιατί εκείνος ο πιτσιρικάς, εξελίχθηκε στο Νο1 θέμα συζήτησης στην Premier League...
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (vid)
