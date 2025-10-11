Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μεγάλη ελληνική ομάδα για Λιβάι με συμβόλαιο 1.3 εκατ.! 11-10-2025 22:05 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δεν περνάει καλά στη Ρωσία και η ομάδα του παρά τα 25 εκατομμύρια δεν θα ήταν αρνητική αν τον παραχωρούσε δανεικό για έξι μήνες. Ήδη πάντως ένας σύλλογος από την Ελλάδα έχει ψάξει διακριτικά την περίπτωσή του. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Έτοιμος για το μεγάλο μπαμ: Σε ποιο κόμμα θα δούμε τον Πάνο Καμμένο instanews.gr Δεν πούλησε ποτέ οπαδιλίκι: Το πιο πλήρες και αδικημένο 8άρι του ΠΑΟ, εκτιμήθηκε απ’ όλους μόλις έφυγε menshouse.gr Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (Vid) menshouse.gr Λόγω υψηλής συγκέντρωσης φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα: Αυτό είναι το επίμαχο προϊόν που αποσύρθηκε από τα Jumbo instanews.gr Ώρα αποφάσεων: Η πρώτη κίνηση Αταμάν μετά το ξέσπασμά του menshouse.gr Ο Κόντης ετοιμάζει τον παίκτη των 5 εκατομμυρίων menshouse.gr «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Άσχημη εξέλιξη με Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Μεγάλη ελληνική ομάδα για Λιβάι με συμβόλαιο 1.3 εκατ.! SHARE