Μεγάλη ελληνική ομάδα για Λιβάι με συμβόλαιο 1.3 εκατ.!

Δεν περνάει καλά στη Ρωσία και η ομάδα του παρά τα 25 εκατομμύρια δεν θα ήταν αρνητική αν τον παραχωρούσε δανεικό για έξι μήνες. Ήδη πάντως ένας σύλλογος από την Ελλάδα έχει ψάξει διακριτικά την περίπτωσή του.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.