MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Άμεση αντίδραση Ηλιόπουλου για Πινέδα, μόλις έμαθε τι… ακούγεται!

0
Τα νέα σενάρια για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα, η έντονη φημολογία για όσα γίνονται στις προπονήσεις και ποια είναι η απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.
 

Άμεση αντίδραση Ηλιόπουλου για Πινέδα, μόλις έμαθε τι… ακούγεται!