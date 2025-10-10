MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γιατί «εξαφανίστηκε» ο Πνευμονίδης στον Ολυμπιακό

0
Τι συμβαίνει στου Ρέντη, τι... ανακοίνωσε στον νεαρό άσο που εντυπωσίασε το καλοκαίρι ο Μεντιλίμπαρ και η σύγκριση με τους Κωστούλα-Μουζακίτη.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Γιατί «εξαφανίστηκε» ο Πνευμονίδης στον Ολυμπιακό