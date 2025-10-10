Γιατί «εξαφανίστηκε» ο Πνευμονίδης στον Ολυμπιακό

Τι συμβαίνει στου Ρέντη, τι... ανακοίνωσε στον νεαρό άσο που εντυπωσίασε το καλοκαίρι ο Μεντιλίμπαρ και η σύγκριση με τους Κωστούλα-Μουζακίτη.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.