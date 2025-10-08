Ο ΜακΓκρέγκορ ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή στο UFC – Όλα δείχνουν παρουσία στο event του Λευκού Οίκου

Μια κίνηση που φανερώνει τις προθέσεις του έκανε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, δείχνοντας πως σκοπεύει να επιστρέψει δυναμικά στη δράση και να δώσει το «παρών» στο πολυσυζητημένο event του UFC που θα φιλοξενηθεί στον Λευκό Οίκο.

Ο Ιρλανδός σταρ, ο οποίος είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε πάψει να συμμετέχει στο πρόγραμμα αντιντόπινγκ της διοργάνωσης — ένα απαραίτητο προαπαιτούμενο για κάθε μαχητή που θέλει να αγωνιστεί.

Πλέον, όμως, ο ΜακΓκρέγκορ φαίνεται πως αλλάζει στάση. Έχει αποφασίσει να επανέλθει πλήρως στο πρωτόκολλο, αποδεχόμενος παράλληλα και την προβλεπόμενη ποινή για την πολυετή του απουσία από τους ελέγχους.

Η τιμωρία του, διάρκειας 18 μηνών, ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από το μεγάλο event στις 14 Ιουνίου 2026 — ημερομηνία που συμπίπτει με τα 80α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως ο ΜακΓκρέγκορ σχεδιάζει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο οκτάγωνο με φόντο μια ξεχωριστή διοργάνωση του UFC, στην οποία η στενή του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.