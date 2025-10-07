MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κλείνει στον Ολυμπιακό με μεγάλη πρόταση ο Τετέι - Τι έγινε με την ΑΕΚ

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Με πόσα χρήματα είναι έτοιμος να αγοράσει τον φορ της Κηφισιάς ο Ολυμπιακός, ποια η άποψη του Μεντιλίμπαρ και ο μοναδικός λόγος για να χαλάσει η συμφωνία.

Τι συμβαίνει με την ΑΕΚ τις τελευταίες ώρες και πότε έφτασε κοντά στην Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Κλείνει στον Ολυμπιακό με μεγάλη πρόταση ο Τετέι - Τι έγινε με την ΑΕΚ