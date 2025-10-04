MENU
«Τέλος» μεταγραφή 5 εκατ. από την ΑΕΚ - Ολυμπιακός για Ενταχούρι

Ποιος αποχωρεί από την Ένωση αφού... απέτυχε σε όλα τα τεστ του Μάρκο Νίκολιτς, ποιος ανανεώνει μετά τον Μουκουντί και η περίπτωση του Ζακαρία Ενταχούρι που αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

