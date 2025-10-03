Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Σκούπα» Ριμπάλτα, τέλος παίκτες 5.5 εκατ. στην ΑΕΚ! 03-10-2025 23:45 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Χαβιέρ Ριμπάλτα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Έτοιμοι για σπάσιμο συμβολαίων και αποχώρηση τριών παικτών είναι στην Ένωση, καθώς τον Ιανουάριο θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ… menshouse.gr Και ο Κυρανάκης με τον Σαμαρά instanews.gr Κουβαλούσε γάιδαρο στην πλάτη: Ο γίγαντας της Κρήτης που όσοι τον είχαν δει από κοντά έλεγαν ότι είναι πιο δυνατός απ' τον Μοχάμεντ Άλι menshouse.gr Εκλογές με αρχηγό Δένδια, Άδωνι ή Πιερρακάκη: Η πρώτη δημοσκόπηση που θέτει θέμα Μητσοτάκη ανάβει φωτιές instanews.gr Εάν το βρεις είσαι εγκυκλοπαίδεια: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον παίκτη του ΠΑΟ που ελάχιστοι θυμούνται; menshouse.gr Ακούς 850.000€ και νομίζεις ότι είναι παλάτι: Αυτό είναι το σπίτι στην Αγία Βαρβάρα για το οποίο συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης dailymedia.gr Με το «καλημέρα»: Δε μας τα λέει καλά η Euroleague... menshouse.gr Στα άκρα: Η σειρά που έκανε τον Μασκ να ακυρώσει τη συνδρομή του στο Netflix dailymedia.gr «Σκούπα» Ριμπάλτα, τέλος παίκτες 5.5 εκατ. στην ΑΕΚ! SHARE