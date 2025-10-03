«Πατ, πατ, πατ, όπου παίζαμε μας...»: Πώς σχολίασαν οι «Αταίριαστοι» το πατατράκ ελληνικών ομάδων (vid)

Αναφερόμενος στις ήττες των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο από Go Ahead Eagles, Τσέλιε και Θέλτα αντίστοιχα και σε αυτή του Ολυμπιακού στο μπάσκετ από τη Ρεάλ, ο Χρήστος Κούτρας έκανε την... εισαγωγή:
«Καλοφάγωτα για όλες τις ελληνικές ομάδες χθες! Πατ, πατ, πατ... δεν το συζητάμε... Δηλαδή, όπου παίζαμε μας...», είπε αρχικά και στη συνέχεια ρώτησε τον Γιάννη Ντσούνο:
«Να σε ρωτήσω κάτι; Επειδή προσπαθείς να πετάξεις από πάνω σου, αυτό... του γκαντέμη... Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ χθες;».
Η απάντηση που έδωσε ο Ντσούνος ξεκάθαρη: «Όχι, μόνο εγώ ήμουν. Δεν ήταν ο Τσίπρας. Ωραία και τι φταίμε εμείς. Δεν υπάρχει θέμα γκαντεμιάς αλλά αστοχίας».