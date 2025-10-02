MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 1,5 εκατ. για Τετέι - Έτοιμο για Εθνική Ελλάδας

Το παρασκήνιο με τον Ανδρέα Τετέι που βρίσκεται ήδη στο μπλοκάκι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πώς θα μπορούσε να φορέσει τα κιτρινόμαυρα λόγω του Μάριου Ηλιόπουλου και η τιμή του που εκτοξεύτηκε λόγω Ολυμπιακού.

