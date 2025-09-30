Το επόμενο μεγάλο όνομα - πρώην του Παναθηναϊκού - που θέλει ο Λεβαδειακός

Οι Βοιωτοί έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα έχουν… ψηθεί για μία θέση που θα οδηγήσει στα πλέι οφ και ίσως μετά στην Ευρώπη. Ποιον άλλον πρώην του Παναθηναϊκού θέλουν όμως στη Λιβαδειά;

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.