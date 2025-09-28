Πώς η Άρσεναλ δικαιώνει τον Παναθηναϊκό που «φωνάζει» για το πέναλτι στο Αγρίνιο (Video)

Μπορεί ο Τσέριν να έχει κάνει χέρι στο πέναλτι για το 1-0 του Παναιτωλικού, όμως οι Πράσινοι… φώναζαν πως δεν έπρεπε να δώσει την παράβαση ο διαιτητής και είχαν τους λόγους τους!

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.