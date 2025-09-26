Κλείνει μία ακόμα μεγάλη μεταγραφή η ΑΕΚ - «Μυστήριο» με Γιάρεμτσουκ

Η δέσμευση του Χαβιέρ Ριμπάλτα στον Μάριο Ηλιόπουλο και ο παίκτης που θέλει να φέρει στην Ελλάδα και τα δεδομένα που αλλάζουν στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.