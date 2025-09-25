Ολυμπιακός για Έλληνα πρώην του Παναθηναϊκού!

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος ακραίος (που παίζει και στην κορυφή της επίθεσης), η σύνδεση με το γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη και το... like από το Λιμάνι για Έλληνα εξτρέμ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ