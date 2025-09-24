MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Κάρμο» ο Μάνσα, λάθος του που νευρίασε - Άλλος… έσκασε τον Μεντιλίμπαρ

Γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά τη νίκη στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας, ποιος προβλημάτισε με την εικόνα του και ποιος τον... ταλαιπώρησε και ο γκολτζής Ταρέμι.

