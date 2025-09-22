Τι συμβαίνει με Γιόβιτς στην ΑΕΚ - «Άνιωθος» ο Καλοσκάμης

Τα αίτια της γκέλας της ΑΕΚ στη Λάρισα που έχει ρόστερ για Super League 2, η εικόνα των Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη και τι πρέπει να βελτιώσει ο Μάρκο Νίκολιτς.