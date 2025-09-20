MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο… νέος Καρέτσας της Ντόρτμουντ για την Εθνική - Συμβόλαιο-μαμούθ με τη Nike!

0
Πολυσύνθετος, αριστεροπόδαρος, με ικανότητα να σκοράρει, να δημιουργεί και να μαρκάρει. Η Ελλάδα τον θέλει στην Εθνική ομάδα, όμως έχει απέναντί της την πανίσχυρη Γερμανία. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Ο… νέος Καρέτσας της Ντόρτμουντ για την Εθνική - Συμβόλαιο-μαμούθ με τη Nike!