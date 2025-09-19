MENU
Δύο κρούσεις από Ελλάδα σε Μουρίνιο!

ΠΡΟΣΩΠΑ
Πώς ο Ζοσέ Μουρίνιο ενημερώθηκε για την απόλυση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, το σχόλιο για τον συμπατριώτη του και η αποκάλυψή του για το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων.

