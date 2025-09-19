Δικαστήριο της Αργεντινής διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων δύο αδελφών και του δικηγόρου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς και ακόμη τριών ατόμων, για φερόμενη δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος «Μαραντόνα».

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Μπουένος Άιρες αποφάσισε να απαγγείλει κατηγορίες στον πρώην δικηγόρο του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα και σε δύο από τους βοηθούς του για φερόμενη δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος «Ντιέγκο Μαραντόνα» και των παραγώγων του, που σύμφωνα με τα παιδιά του «Ντιεγκίτο», θα έπρεπε να τους είχαν μεταβιβασθεί μετά τον θάνατο του.

Δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα, η Ρίτα και η Κλαούντια Μαραντόνα, καθώς και ένας συμβολαιογράφος, διώκονται ως συνεργοί σε αυτήν την υπόθεση. Η εντολή κατάσχεσης που διέταξε το δικαστήριο ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια πέσος, ή περίπου 1,34 εκατομμύρια δολάρια, για όλους τους κατηγορούμενους.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εμπορική εταιρεία που δημιούργησε ο Μόρλα για τη διαχείριση της επωνυμίας ήταν απλώς μια βιτρίνα και ότι ο Μαραντόνα «συνέχισε να ασκεί έλεγχο» στα περιουσιακά του στοιχεία, μέχρι και τον θάνατο του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, τα περιουσιακά στοιχεία, είτε υλικά είτε άυλα, «επιστρέφουν αμέσως στους κληρονόμους του» και στην προκειμένη περίπτωση στα παιδιά του.

Η υπόθεση άρχισε το 2021, όταν δύο από τις κόρες του Μαραντόνα, η Ντάλμα και η Τζανίνα, κατηγόρησαν τον Μόρλα και τους άλλους κατηγορούμενους για οικειοποίηση της επωνυμίας.

Τα άλλα τρία παιδιά του Μαραντόνα, αργότερα εντάχθηκαν στην κατηγορία ως πολιτικώς ενάγοντες.

Υπενθυμίζεται ότι Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοπνευμονική κρίση και πνευμονικό οίδημα, σ΄ένα σπίτι στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση.

Η δίκη για το εμπορικό σήμα διεξάγεται παράλληλα με αυτήν για τον προσδιορισμό της ευθύνης αρκετών επαγγελματιών υγείας στον θάνατο του Μαραντόνα.

Μια πρώτη δίκη ακυρώθηκε τον Μάιο, αφού μία από τους δικαστές αμφισβητήθηκε, κατηγορούμενη για συμμετοχή σε ένα μη εξουσιοδοτημένο ντοκιμαντέρ για την υπόθεση. Η ημερομηνία της νέας δίκης δεν είναι ακόμη γνωστή.

Οκτώ επαγγελματίες υγείας -ιατροί, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές- αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως», που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε εν γνώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο και αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια.