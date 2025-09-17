Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Εξέθεσε» τον Βιτόρια ο Ταμπόρδα, υποσχέσεις από Ντέσερς 17-09-2025 22:59 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Σίριλ Ντέσερς Βιθέντε Ταμπόρδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι Ταμπόρδα και Ντέσερς που έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και πώς η απομάκρυνση Βιτόρια αλλάζει τα δεδομένα ενόψει Ολυμπιακού. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Μπαμ με Μητσικώστα – Καλυβάτση dailymedia.gr Εάν συμβεί κι αυτό με τον Πάολο Βανόλι… menshouse.gr Μια Πάφος μόνος του: Τον σταμάτησε ένας παικταράς που θα έπαιζε άνετα σε οποιαδήποτε μεγάλη ελληνική ομάδα menshouse.gr Βρες τον από μια φωτό: Αναγνωρίζεις τον παίκτη του Ολυμπιακού που πήρε από τον αιώνιο αντίπαλο; menshouse.gr Τους έκοψε: Οι 3 που δεν θέλει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Κοστουμάτοι κύριοι, ταγεράτες κυρίες: Ακόμα και τα πιο βαριά πορτοφόλια περιμένουν στην ουρά στο μαγαζί-φαινόμενο με τις λαχταριστές νοστιμιές menshouse.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Τον ανακοινώνει μετά τον Λοβέρδο: Η επόμενη μεταγραφή Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr «Εξέθεσε» τον Βιτόρια ο Ταμπόρδα, υποσχέσεις από Ντέσερς SHARE